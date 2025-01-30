Трамп выразил скорбь по погибшим в авиакатастрофе в Вашингтоне россиянам

Трамп подтвердил, что в авиакатастрофе погибли граждане России, и выразил скорбь

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на борту пассажирского самолета, столкнувшегося с военным вертолетом Black Hawk над Вашингтоном, были граждане России, и выразил скорбь. Об этом сообщает Reuters.

«Эта трагедия действительно потрясла и коснулась многих людей, включая людей, к большому сожалению, из других стран, которые были на борту (...) В самолете были граждане России, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль», — отметил политик.

Трамп также подтвердил, что выживших после авиакатастрофы нет. Он обратился к американскому народу в «час скорби» и попросил в конце своего выступления почтить погибших минутой молчания.

Ранее стало известно, что в разбившемся над Вашингтоном самолете находились чемпионы мира по фигурному катанию из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.