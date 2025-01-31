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15:35, 31 января 2025Путешествия

Число извлеченных из реки в Вашингтоне жертв авиакатастрофы возросло

WSJ: Число извлеченных из реки в Вашингтоне жертв авиакатастрофы возросло до 41
Алина Черненко

Фото: Carolyn Kaster / AP

Число извлеченных из реки в Вашингтоне жертв авиакатастрофы возросло до 41. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя пожарной службы округа Колумбия и службы скорой помощи.

По данным издания, 26 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Информация об их личностях не разглашается. Ожидается, что спасатели возобновят поиски сразу после восхода солнца, добавил представитель пожарной службы.

Ранее в сети появилось новое видео столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне. На размещенных кадрах видна яркая вспышка, после которой летят искры.

Пассажирский лайнер авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. Оба воздушных судна, в которых было 67 человек, упали в ледяные воды Потомака. Специалисты уже обнаружили оба бортовых самописца самолета — речевой и параметрический. Их отправили на изучение в лабораторию Национального совета США по безопасности на транспорте.

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