WSJ: Число извлеченных из реки в Вашингтоне жертв авиакатастрофы возросло до 41

Число извлеченных из реки в Вашингтоне жертв авиакатастрофы возросло до 41. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя пожарной службы округа Колумбия и службы скорой помощи.

По данным издания, 26 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Информация об их личностях не разглашается. Ожидается, что спасатели возобновят поиски сразу после восхода солнца, добавил представитель пожарной службы.

Ранее в сети появилось новое видео столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне. На размещенных кадрах видна яркая вспышка, после которой летят искры.

Пассажирский лайнер авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. Оба воздушных судна, в которых было 67 человек, упали в ледяные воды Потомака. Специалисты уже обнаружили оба бортовых самописца самолета — речевой и параметрический. Их отправили на изучение в лабораторию Национального совета США по безопасности на транспорте.