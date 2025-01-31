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14:34, 31 января 2025Путешествия

Появилось новое видео столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне

Cтолкновение самолета и вертолета в Вашингтоне попало на видеорегистратор
Мария Борисова
Мария Борисова

Cтолкновение самолета и вертолета в Вашингтоне попало на видеорегистратор. Новая запись авиакатастрофы появилась у издания The Washington Post.

На видео крушение показано с другого ракурса. Видно, как самолет быстро снижается, а к нему приближается военный вертолет.

В момент столкновения воздушных судов возникает яркая вспышка, затем летят искры.

Военный вертолет Black Hawk врезался в заходивший на посадку в аэропорту Вашингтона пассажирский лайнер American Airlines вечером 29 января. После этого они упали в реку Патомак. Трое военных и 64 участника рейса не выжили.

Ранее сообщалось, что вашингтонский авиаузел очень загружен, из-за чего пилотам тяжело взлетать и садиться там. Эксперты в авиационной отрасли не раз предупреждали о риске катастроф в аэропорту столицы США.

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