Стало известно о предупреждениях пилотов из-за риска авиакатастроф над Вашингтоном

AP: Авиаэксперты и пилоты предупреждали о риске катастроф в небе над Вашингтоном

Авиаэксперты и пилоты давно предупреждали о риске катастроф в небе над Вашингтоном из-за загруженности воздушного пространства. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По словам специалистов, даже в хорошую погоду взлет и посадка в аэропорту имени Рональда Рейгана могут стать испытанием для опытного пилота. Экипажам приходится маневрировать среди сотен других коммерческих бортов, военных самолетов и зон ограниченного доступа вокруг стратегически важных объектов.

«Это была катастрофа, которая ждала своего часа. Те из нас, кто давно работает, кричали в пустоту, что нечто подобное может произойти, потому что наши системы нагружены до предела», — заявил отставной командир воздушного судна авиакомпании United Airlines Росс Эймер.

Вечером 29 января военный вертолет Black Hawk врезался в пассажирский лайнер American Airlines, после чего они упали в реку Патомак близ вашингтонского аэропорта. Трое военных и 64 участника рейса не выжили.