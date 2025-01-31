Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:05, 31 января 2025Путешествия

Стало известно о предупреждениях пилотов из-за риска авиакатастроф над Вашингтоном

AP: Авиаэксперты и пилоты предупреждали о риске катастроф в небе над Вашингтоном
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Авиаэксперты и пилоты давно предупреждали о риске катастроф в небе над Вашингтоном из-за загруженности воздушного пространства. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По словам специалистов, даже в хорошую погоду взлет и посадка в аэропорту имени Рональда Рейгана могут стать испытанием для опытного пилота. Экипажам приходится маневрировать среди сотен других коммерческих бортов, военных самолетов и зон ограниченного доступа вокруг стратегически важных объектов.

Материалы по теме:
Фигуристы и тренеры из России находились на борту разбившегося в Вашингтоне самолета. Они должны были лететь с чемпионата США
Фигуристы и тренеры из России находились на борту разбившегося в Вашингтоне самолета. Они должны были лететь с чемпионата США
30 января 2025
В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку. Все находившиеся на борту погибли. Кого винят в катастрофе?
В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку.Все находившиеся на борту погибли. Кого винят в катастрофе?
30 января 2025

«Это была катастрофа, которая ждала своего часа. Те из нас, кто давно работает, кричали в пустоту, что нечто подобное может произойти, потому что наши системы нагружены до предела», — заявил отставной командир воздушного судна авиакомпании United Airlines Росс Эймер.

Вечером 29 января военный вертолет Black Hawk врезался в пассажирский лайнер American Airlines, после чего они упали в реку Патомак близ вашингтонского аэропорта. Трое военных и 64 участника рейса не выжили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

      В Москве 11-летняя внучка расправилась с бабушкой из-за запрета пойти на прогулку

      В российском регионе осудили мужчину за расправу над беременной 21 год назад

      Жители российского города массово отравились шаурмой из киоска рэпера

      Врачи оценили метод Дженнифер Энистон облегчить проявления менопаузы

      Абсолютное большинство немцев выступило за сокращение приема беженцев в Германию

      Arianespace заключил контракты на три пуска Ariane 6

      В Курской области взломали телефон «двухсотого» ВСУ и посмотрели его запросы в поисковике

      В Турции подсчитали объемы российского импорта

      В Раде раскритиковали Зеленского за слова о Байдене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше