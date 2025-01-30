Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Трамп: Катастрофа в Вашингтоне могла произойти из-за очков ночного видения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что очки ночного видения могли «исказить» видимость экипажа военного вертолета перед столкновением с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном. Об этом политик рассказал журналистам в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Это может исказить ваш обзор, если у вас имеется ночное зрение. Так что вполне возможно, что это могло произойти», — подчеркнул Трамп. Так президент прокомментировал возможное влияние очков ночного видения в качестве фактора, который мог привести к авиакатастрофе.

При этом глава США отметил, что военный вертолет оказался в неверном месте в неверное время.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Столкновение произошло около 21:00 (5:00 по московскому времени).

Позже выяснилось, что на борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа. В боевом вертолете Black Hawk находились трое военнослужащих. По словам Трампа, причина авиакатастрофы в Вашингтоне до сих пор неизвестна, но Белый дом во всем разберется.

Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе пподтвердил сообщения о гибели в авиакатастрофе тренеров по фигурному катанию из России Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Зегибе также подтвердил гибель шести фигуристов, имена которых не назвал.