Трамп высказался о причинах авиакатастрофы в Вашингтоне

Трамп: Причина авиакатастрофы в Вашингтоне до сих пор неизвестна

Причина авиакатастрофы в Вашингтоне до сих пор неизвестна, но Белый дом во всем разберется. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Белый дом обязательно выяснит, как произошла эта катастрофа. И мы сделаем так, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось», — подчеркнул политик.

Ранее в Пентагоне сообщили, что столкнувшийся с пассажирским самолетом военный вертолет Black Hawk следовал с базы, расположенной в 40 километрах от Вашингтона. В ведомстве добавили, что на борту находились трое военнослужащих, совершавших учебный полет.

Столкновение произошло около 21:00 (5:00 по московскому времени). На борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа. В боевом вертолете Black Hawk находились трое военнослужащих. Самолет после столкновения упал в реку Потомак.