В США подтвердили гибель двух тренеров из России и шести фигуристов в авиакатастрофе

Директор спортклуба Бостона Зегибе: Наумов и Шишкова погибли в авиакатастрофе

Директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе подтвердил информацию о гибели в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном тренеров по фигурному катанию из России Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они пришли к нам в 2017 году», — отметил американец. Он также рассказал о том, что сына тренеров, фигуриста Максима Наумова, на борту разбившегося лайнера не было.

Зегибе также подтвердил гибель шести фигуристов, имена которых не назвал. «Шесть — это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов», — сообщил он.

Ранее 30 января пассажирский самолет разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

