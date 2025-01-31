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16:45, 31 января 2025Мир

Трамп указал на слишком большую высоту вертолета при столкновении с самолетом

Трамп: Врезавшийся в самолет военный вертолет летел выше допустимого предела
Семен Александров (редактор)

Фото: Petty Officer 1st Class Brandon / Globallookpress.com

Врезавшийся в самолет военный вертолет Black Hawk летел гораздо выше допустимого предела. На это указал президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

«Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, намного. Гораздо выше предела в 61 метр. Это не так сложно понять, правда?» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее бывший пилот Black Hawk допустил, что экипаж военного вертолета, столкнувшийся с пассажирским лайнером над Вашингтоном, мог не видеть самолет из-за своего ограниченного состава. Он объяснил, что для безопасного управления Black Hawk необходим экипаж в составе четырех человек, а в ночь авиакатастрофы на борту их было лишь трое, но это является типичной ситуацией для тренировочных полетов.

Начальник штаба Главного управления армейской авиации Джонатан Козиол отметил, что разбившимся военным вертолетом Black Hawk управлял пилот с опытом полетов более 500 часов. По словам военного, летчик выполнял ночной квалификационный полет и находился под контролем пилота-инструктора, у которого было более 1000 часов налета.

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