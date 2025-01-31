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14:59, 31 января 2025Мир

Разбившимся в США вертолетом управлял опытный пилот

Разбившимся в США вертолетом управлял летчик с опытом полетов более 500 часов
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Разбившимся в США военным вертолетом Black Hawk управлял пилот с опытом полетов более 500 часов. Об сообщает ABC News со ссылкой на начальника штаба Главного управления армейской авиации Джонатана Козиола.

По словам военного, летчик выполнял ночной квалификационный полет и находился под контролем пилота-инструктора, у которого было боллее тысячи часов налета. Он подчеркнул, что если бы произошла чрезвычайная ситуация, инструктор взял бы управление вертолетом на себя.

«Оба пилота уже летали по этому конкретному маршруту ночью. Это не было чем-то новым для кого-либо из них», — обратил внимание Козиол, добавив, что экипаж, вероятно, использовал очки ночного видения во время учебной миссии.

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