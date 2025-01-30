Потерпевший крушение в Вашингтоне самолет разлетелся на несколько частей

CBS: Потерпевший крушение в Вашингтоне самолет разлетелся на несколько частей

Самолет авиакомпании American Airlines, который столкнулся с вертолетом и разбился в районе Вашингтона, при крушении разлетелся на несколько частей. Об этом сообщает CBS News.

По данным корреспондента издания, обломки лайнера находятся на глубине 5-8 футов (1,5-2,5 метра). Он также отметил, что водолазы, предположительно, обнаружили один из двух бортовых самописцев самолета. Кроме того, стало известно, что тела пассажиров вынесло на берег реки Потомак.

Ранее сообщалось, что на борту потерпевшего крушение в США воздушного судна могли быть бывшие российские тренеры. Они должны были лететь из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию, в Вашингтон.

Военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским лайнером American Airlines, который заходил на посадку в Вашингтоне, вечером 29 января. В результате оба воздушных судна упали в реку Потомак.