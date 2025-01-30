Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:11, 30 января 2025Путешествия

Потерпевший крушение в Вашингтоне самолет разлетелся на несколько частей

CBS: Потерпевший крушение в Вашингтоне самолет разлетелся на несколько частей
Алина Черненко

Фото: FBI / AP

Самолет авиакомпании American Airlines, который столкнулся с вертолетом и разбился в районе Вашингтона, при крушении разлетелся на несколько частей. Об этом сообщает CBS News.

По данным корреспондента издания, обломки лайнера находятся на глубине 5-8 футов (1,5-2,5 метра). Он также отметил, что водолазы, предположительно, обнаружили один из двух бортовых самописцев самолета. Кроме того, стало известно, что тела пассажиров вынесло на берег реки Потомак.

Ранее сообщалось, что на борту потерпевшего крушение в США воздушного судна могли быть бывшие российские тренеры. Они должны были лететь из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию, в Вашингтон.

Военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским лайнером American Airlines, который заходил на посадку в Вашингтоне, вечером 29 января. В результате оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали американскими ракетами нефтепровод «Дружба» под Брянском. На месте ЧП возник пожар

      Украинского шпиона осудили в России на 11 лет за передачу данных СБУ

      Модель Перминова посетила показ в микрошортах

      В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета

      Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

      Падение прибыли банков связали с укреплением рубля

      Сумма взятки по делу главы «Фонбет» выросла до 60 миллионов рублей

      СК назвал фигурантов дела обвиняемого в коррупции главы «Фонбета»

      В Петербурге продадут «Балтийскую жемчужину»

      В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше