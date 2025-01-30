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15:13, 30 января 2025Путешествия

Диспетчер в США просил вертолет пропустить самолет за 20 секунд до столкновения

Диспетчер просил вертолет пропустить самолет за 20 секунд до ЧП в Вашингтоне
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

За 20 секунд до ЧП в Вашингтоне диспетчер просил военный вертолет пропустить пассажирский самолет American Airlines. Это следует из записи переговоров, попавшей в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что пилот вертолета никак не реагировал на просьбу диспетчера. Через некоторое время в эфире прозвучал крик женщины, которая, вероятно, была вторым диспетчером: «У-у-у, Боже». Еще примерно через 15 секунд первый диспетчер произнес: «Ты видела это?»

Ранее стало известно, что пассажирский лайнер потерпел крушение после столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак в Вашингтоне. На борту воздушного судна находились 64 человека, в том числе фигуристы из России.

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