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15:22, 31 января 2025Мир

В США назвали возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном

Экс-пилот Black Hawk Гоб: Экипаж вертолета не видел лайнер из-за своего состава
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Coast Guard / Reuters

Экипаж военного вертолета Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским лайнером над Вашингтоном, мог не видеть самолет из-за своего ограниченного состава. Такое предположение сделал бывший пилот Black Hawk в интервью телеканалу Fox News.

«Для безопасного управления Black Hawk необходим экипаж в составе четырех человек, а в ночь авиакатастрофы на борту их было лишь трое, но это является типичной ситуацией для тренировочных полетов. Обычно сзади находятся два командира, они смотрят по сторонам под углом обзора 90 градусов по отношению к двум пилотам спереди. Каждый из них в некоторых случаях может видеть даже больше, чем пилоты», — указал он.

Гоб допустил, что вертолет отклонился от необходимой высоты, пытаясь таким образом избежать столкновения с другим воздушным судном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что причина авиакатастрофы в Вашингтоне до сих пор неизвестна, но Белый дом во всем разберется.

В Пентагоне также сообщили, что столкнувшийся с пассажирским самолетом военный вертолет Black Hawk следовал с базы, расположенной в 40 километрах от Вашингтона. В ведомстве добавили, что на борту находились трое военнослужащих, совершавших учебный полет.

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