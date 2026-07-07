В сборной Египта рассказали о наличии своего Месси в составе

Директор сборной Египта Хассан: У нас есть Салах и 26 своих Месси

В сборной Египта рассказали о наличии своего Лионеля Месси в составе. Об этом сообщает The Guardian.

Директор египетской сборной и ее бывший игрок Ибрагим Хассан оценил значимость фигуры аргентинского нападающего. «Мы не зацикливаемся на Месси. Говорим игрокам выйти на поле, показать свою игру и забыть о статусе соперника. У них есть Месси, зато у нас есть Мохамед Салах. И еще 26 своих Месси», — заявил Хассан.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Египетом пройдет 7 июля в Атланте, США. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что букмекеры включили Месси в список фаворитов на звание лучшего бомбардира чемпионата мира. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2,50. У него, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда по семь забитых голов на турнире.