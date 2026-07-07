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18:36, 7 июля 2026Россия

Названы места запуска более 400 БПЛА на Москву

Военэксперт Дандыкин: Более 400 БПЛА на Москву запустили из-под Сум и Чернигова
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Более 400 БПЛА на Москву могли запустить из-под Сум и Чернигова. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, чьи слова приводит NEWS.ru.

«Противовоздушная оборона начинает работать еще в зоне боевых действий. Украинские дроны летят из Сумской и Черниговской областей. По факту ВСУ хотели осуществить налет дронов на столицу, но ПВО ВС РФ сработала лучше», — пояснил он.

Эксперт отметил, что большую часть БПЛА скорее всего сбили над Брянской областью, а к дальнему Подмосковью смогли пробиться около 40 дронов.

Ранее стало известно, что попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за два года. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столицы летело более 430 БПЛА, большую часть удалось уничтожить еще на дальних подступах к городу.

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