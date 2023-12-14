Китай третий раз запустил возвращаемый космоплан

«Синьхуа»: Китай третий раз запустил возвращаемый экспериментальный космоплан

Китай третий раз запустил возвращаемый экспериментальный космоплан. Об этом со ссылкой на «Синьхуа» сообщает ТАСС.

Воздушно-космический аппарат был запущен на ракете CZ-2F с космодрома Цзюцюань на севере КНР.

Одной из задач экспериментального изделия называется проведение испытаний технологий многоразового запуска и научных экспериментов в мирных целях.

В сентябре 2020 года Китай осуществил первый запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования», который, согласно изданию SpaceNews, может быть аналогом американского космического корабля Х-37В.