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19:42, 14 декабря 2023Наука и техника

Китай третий раз запустил возвращаемый космоплан

«Синьхуа»: Китай третий раз запустил возвращаемый экспериментальный космоплан

Фото: China Daily / Reuters

Китай третий раз запустил возвращаемый экспериментальный космоплан. Об этом со ссылкой на «Синьхуа» сообщает ТАСС.

Воздушно-космический аппарат был запущен на ракете CZ-2F с космодрома Цзюцюань на севере КНР.

Одной из задач экспериментального изделия называется проведение испытаний технологий многоразового запуска и научных экспериментов в мирных целях.

В сентябре 2020 года Китай осуществил первый запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования», который, согласно изданию SpaceNews, может быть аналогом американского космического корабля Х-37В.

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      Иван Потапов
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