Китай успешно испытал возвращаемый суборбитальный носитель

Китай испытал возвращаемый суборбитальный носитель. Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники сообщает ТАСС.

Отмечается, что носитель взлетел с космодрома Цзюцюань, после чего успешно приземлился в хошуне Алашань-Юци.

«Этот успешный испытательный полет позволит аэрокосмической отрасли нашей страны совершить мощный рывок в развитии и перейти от одноразовых к возвращаемым носителям», — заявили в корпорации.

В июне «Синьхуа» сообщило, что китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил свой первый полет.

В сентябре 2020 года Китай осуществил секретный запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования», который, согласно SpaceNews, может быть аналогом американского космического корабля Х-37В.