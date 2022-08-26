Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Китай испытал возвращаемый суборбитальный носитель

Китай успешно испытал возвращаемый суборбитальный носитель

Фото: cnsphoto / Reuters

Китай испытал возвращаемый суборбитальный носитель. Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники сообщает ТАСС.

Отмечается, что носитель взлетел с космодрома Цзюцюань, после чего успешно приземлился в хошуне Алашань-Юци.

«Этот успешный испытательный полет позволит аэрокосмической отрасли нашей страны совершить мощный рывок в развитии и перейти от одноразовых к возвращаемым носителям», — заявили в корпорации.

В июне «Синьхуа» сообщило, что китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил свой первый полет.

В сентябре 2020 года Китай осуществил секретный запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования», который, согласно SpaceNews, может быть аналогом американского космического корабля Х-37В.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В США предупредили о «драматическом поражении» Украины
Поставки китайских смартфонов в Россию взлетели
В МИД России ответили на призывы президента Латвии изолировать русских
Катер отрезал винтом ногу ребенку на Оке в Подмосковье
В Запорожье заявили о штатных поставках электричества с ЗАЭС на Украину
Порча картины охранником Ельцин Центра попала на видео
Описаны последствия отключения Украины от ЗАЭС
В российском городе младенец умер после прививок
Названы причастные к поджогу полей у ЗАЭС
Россияне массово устремились в Турцию ради необычного шопинга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.