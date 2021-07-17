Китай успешно запустил многоразовый суборбитальный корабль

Китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил свой первый полет, сообщает «Синьхуа».

Согласно агентству, изделие после полета произвело посадку на аэродроме Алашань-Юци (автономный район Внутренняя Монголия). Старт и приземление корабля состоялись 16 июля. Отмечается, что полет «оказался полностью успешным».

В сообщении агентства подчеркивается, что данный корабль «может быть использован в системе космических перевозок», а его успешный полет «заложил прочную основу для развития системы многоразовых космических перевозок в Китае».

В сентябре 2020 года издание SpaceNews, ссылаясь на китайскую корпорацию China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), сообщило, что Китай осуществил секретный запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования» — возможно, аналог мини-шаттла X-37B Военно-воздушных сил США.