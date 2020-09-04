Китай запустил в космос «оружие массового уничтожения»

Китай осуществил секретный запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования», сообщает SpaceNews, ссылаясь на китайскую корпорацию China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Ракета Long March 2F с таинственным изделием стартовала 4 сентября c космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия. Об успехе миссии китайские СМИ сообщили менее чем через три часа после пуска носителя, там же говорится о мирном предназначении изделия. Согласно их заявлениям, космический корабль, предназначенный для тестирования космических многоразовых технологий, после завершения своей миссии сойдет с орбиты и вернется «на посадочную площадку в Китае».

SpaceNews напоминает, что в 2017 году Китай заявлял о планах испытать в 2020 году космический корабль, являющийся аналогом мини-шаттла X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин последний связывал с оружием массового уничтожения. «Мы, соответственно, будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если, не дай бог, оно будет размещено в космосе, может планировать сверху», — говорил менеджер в октябре 2018 года.

В мае американское издание The Drive, ссылаясь на инженера Пола Джаффе из Научно-исследовательской лаборатории Военно-морских сил (ВМС), отметило, что тестируемая в ходе текущей миссии X-37B технология предназначена для обеспечения практически неограниченного срока службы беспилотных летательных аппаратов.

В мае 2016 года опрошенные сайтом Space.com эксперты заявили, что мини-шаттл X-37B предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

Работы над созданием X-37B начались в 1999 году совместными усилиями НАСА и Boeing. Предполагалось, что многоразовый космический корабль будет использоваться для ремонта околоземных спутников на высотах до 700 километров. Однако в 2004 году соответствующая программа была засекречена и отдана агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам Пентагона. С тех пор бюджет, связанный с X-37B, был засекречен. В распоряжении ВВС США, как считается, имеется как минимум два летных варианта таких мини-шаттлов.