В «Роскосмосе» утвердили проект РОС и рассказали о преимуществах станции

«Роскосмос» утвердил эскизный проект российской орбитальной станции (РОС). Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Представители организации также перечислили ключевые преимущества РОС. В основе станции лежит открытая модульная архитектура. Конструкция имеет узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. «Если любой из них исчерпает свой ресурс, то его можно свести с орбиты и заменить», — рассказали в «Роскосмосе». Срок службы станции можно продлевать десятилетиями.

Также РОС будет иметь иное наклонение орбиты, чем у Международной космической станции (МКС) — 97 против 52 градусов. «Это даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для нашей страны Северного морского пути», — говорится в сообщении. Кроме того, РОС получит гарантированную стабильную связь с наземным комплексом управления.

Новая станция позволит испытывать и отрабатывать технологии востребованного в космонавтике оборудования. Кроме того, она сможет работать в режиме посещения, то есть без постоянного присутствия космонавтов. Согласно планам госкорпорации, развертывание РОС планируется в период с 2027 по 2032 год.

Госкорпорация «Роскосмос» представила макет новой российской орбитальной станции в августе 2022 года. На первом этапе станция будет включать четыре модуля — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой.