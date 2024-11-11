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14:43, 11 ноября 2024Наука и техника

Россия допустила кооперацию с Индией по проекту РОС

Мантуров: допускается кооперация России с Индией по проекту РОС
Иван Потапов
Иван Потапов
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Допускается кооперация России с Индией по проекту перспективной Российской орбитальной станции (РОС), заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник напомнил о решении начать развертывание станции в 2027 году. «Планируется, что станция будет иметь открытую архитектуру. Несмотря на то что станция имеет национальный статус, в рамках этого проекта возможна международная кооперация, в том числе и с нашим надежным партнером — Индией», — сказал вице-премьер.

По его словам, в рамках проекта РОС Москва открыта для сотрудничества с заинтересованными партнерами.

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В июле ТАСС со ссылкой на генеральный график, подписанный гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым, сообщил, что первый космонавт отправится на РОС примерно через четыре года — в конце 2028-го.

В мае исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев заявил, что Россия не исключает продления эксплуатации Международной космической станции после 2028 года.

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