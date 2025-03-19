Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:43, 19 марта 2025Наука и техника

Российский скафандр получит экзоскелет

Глава НПП «Звезда» Поздняков: Российский скафандр получит рукава с экзоскелетом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Прототип нового российского скафандра получит рукава с технологией экзоскелета. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков.

«Мы сделали рабочий прототип для рукава скафандра. Мы свои испытания провели. Основная идея была, чтобы механизм "подхватывал" движение, которое проводит космонавт, и помогал ему сгибать руки», — сказал он.

Поздняков добавил, что испытания изделия показали правильность принятых технических решений. По его словам, в основном скафандр с экзоскелетом может использоваться на орбитальных станциях, где важна подвижность рук. Руководитель не исключил, что разработка может быть внедрена в конструкцию скафандра для перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В феврале агентство со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что Китай утвердил официальные названия собственных скафандров и ровера для лунной программы.

В октябре издание European Spaceflight рассказало, что Национальный центр космических исследований Франции продолжит создание скафандра для внутрикорабельной деятельности.

    Обсудить
    Последние новости

    «Провокация накануне переговоров на высшем уровне». Минобороны объяснило попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

    Заявления о способности Европы сражаться с Россией назвали смехотворными

    В ДНР уничтожили группу диверсантов ВСУ в российской форме

    Названы четыре самые популярные схемы по угону Telegram-аккаунтов

    Гениталии мужчины сжались и деформировались из-за борьбы с облысением

    Российский скафандр получит экзоскелет

    Боец «Ахмата» раскрыл детали отступления ВСУ из Черкасского Поречного

    Стало известно о повреждении нефтеперекачивающей станции в ходе атаки ВСУ

    Стало известно о требованиях России по новым территориям

    В Японии раскрыли отношение Трампа к Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше