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13:23, 12 февраля 2025Наука и техника

Китай утвердил названия собственных лунных скафандров и ровера

Китай утвердил названия собственных скафандров и ровера для лунной программы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: China Daily / Reuters

Китай утвердил официальные названия собственных скафандров и ровера для лунной программы. Об этом со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщает ТАСС.

Скафандр получил название «Ванъюй» («Взгляд во Вселенную»), тогда как луноход — «Таньсо» («Исследователь»). Названия были приняты по итогам рассмотрения конкурса, объявленного осенью 2024 года.

В октябре агентство со ссылкой на замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицяна сообщило, что цель Китая — высадить человека на Луну в 2030 году.

В сентябре издание SpaceNews рассказало, что КНР представила концепцию скафандра, который планируется использовать для пилотируемых миссии тайконавтов на поверхность Луны.

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