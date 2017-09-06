Массово пародирующие «Игру престолов» коты превратились в мем

Пользователи сети запустили масштабный флешмоб, в рамках которого принялись массово выкладывать снимки с котами, пародирующими героиню культового сериала «Игра престолов» Оленну Тирелл. Фотографии были опубликованы в Twitter.

Чтобы сделать своих питомцев максимально похожими на главу дома Тирелл, пользователи сети не постеснялись использовать все, что попалось им под руку. Так, в ход пошли шторы, кепки, мусорные бачки и даже ломтики хлеба.

— El Hombre De Lebor (@ElHombreDeLebor) 05 сентября 2017, 23:18

Не забыли пользователи Twitter и про финальную фразу героини сериала, которую та произнесла перед смертью. «Скажи Серсее. Я хочу, чтобы она знала, что это я», — гласит подпись под каждой публикацией.

Некоторые решили не использовать реквизит, а довериться фотошопу и полностью превратить котов в «Королеву шипов».

Признание Оленны Тирелл — один из самых ярких моментов седьмого сезона «Игра престолов». Перед тем, как принять яд, «Королева шипов» призналась в том, что именно она причастна к смерти короля Джоффри Баратеона — сына Джейме и Серсеи Ланнистеров.