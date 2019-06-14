Родители перечислили самые пугающие фразы детей

Родители рассказали о том, как дети пугали их тем, что говорили или делали. Такими случаями они поделились в треде на Reddit, который набрал более трех тысяч комментариев.

Оказалось, даже самое безобидное слово из уст ребенка может звучать жутко. «Мой двоюродный брат называет каждую понравившуюся ему женщину на улице вкусной», — признался SubSahranCamelRider.

Однако чаще всего дети произносят фразы, больше подходящие героям из фильмов ужасов. «Я отрублю маме голову!» — сказал трехлетний сын одной из пользовательниц, пока она спала на диване. Другая девочка сделала необычный комплимент глазам проходившей мимо нее женщины. «Я бы хотела носить их на моем браслете», — заключила она.

Пятилетний ребенок Akummu проявил любовь к разрушениям, выразив мнение о том, что местность, по которой он ехал с родителями, выглядела бы гораздо лучше после того, как все умрут. Двухлетний сын Crayold_lady удивил родителей, заявив, что он не из этого мира. «Он объяснил мне, что наш мир — пузырь среди других бесчисленных пузырей, и он из другого пузыря», — вспомнила женщина.

История fatlittleyorkies также была связана с пузырями, но с мыльными. По его словам, подруга его ребенка ударила по пузырю и разделила его на два. Она назвала это «романтичным рождением». Потом она лопнула их оба и произнесла: «Убийство — это более романтично».

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