Женщина разоблачила измену бойфренда через соцсети

Жительница Великобритании Анджела Джонс (Angela Jones) уличила своего партнера Тони в измене, начав переписываться с ним с фейкового аккаунта в Facebook. Об этом пишет The Sun.

По словам Джонс, ее насторожило то, что Тони охладел к ней и старался пользоваться телефоном втайне от спутницы. Она заглянула в его переписку в Facebook и обнаружила, что бойфренд уже на протяжении года флиртует с другими женщинами и назначает им встречи. Также Джонс выяснила, что Тони оставил активным свой аккаунт на сайте знакомств.

Британка решила отомстить мужчине, создав фейковый профиль на ресурсе и начав с ним переписываться. «У меня кровь закипела, когда он заявил, что свободен», — призналась она. Спустя две недели Тони позвал собеседницу на ужин, а та предложила забронировать комнату в отеле, и мужчина согласился.

Пока Тони был в отеле, Джонс зашла в его аккаунт в Facebook и написала от его имени пост, в котором разоблачила мужчину. Он признал, что изменял спутнице, и через некоторое время попросил предоставить ему второй шанс. Однако после непродолжительного времени пара все равно рассталась. По словам британки, между ними уже не было доверия.

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