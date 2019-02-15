Ревнивая жена порубила дом и заставила мужа клясться в верности на Библии

В сети появилось видео мужчины, который в присутствии священника клянется на Библии, что не изменял своей жене. Об этом сообщает The Sun.

В первой части ролика, снятом ревнивой супругой, женщина показывает трейлер, который она разрушила топором. «Его порядочная жена была недостаточно хороша. Он не хотел порядочную женщину, он получал острые ощущения от грязных женщин, он хотел грязных шлюх», — приговаривает она, имея в виду себя и своего мужа, и демонстрирует последствия погрома в их жилище.

На следующих кадрах ее муж клянется, что не изменял ей, положа руку на Библию. «Я положил руку на эту Библию, здесь, сегодня, и клянусь, что никогда не спал ни с одной девушкой ни в одном отеле. Все обвинения — ложь», — произносит мужчина в присутствии священника.

Смонтированный ролик появился в интернете недавно, однако неизвестно, когда именно он был снят. Запись моментально стала вирусной, а пользователи сети раскритиковали женщину за ее неуравновешенное поведение.

В сентябре 2018 года авиакомпания Transavia на пять лет занесла в черный список мужа одной из своих сотрудниц после того, как он передал представителям СМИ ее дневник с описанием измен. Узнав о неверности жены, мужчина решил обнародовать ее заметки, но авиакомпания вступилась за свою сотрудницу. В итоге стюардессе удалось уговорить супруга не публиковать информацию о ее изменах.

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