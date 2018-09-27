Муж стюардессы решил рассказать всему миру об изменах жены и поплатился

Авиакомпания Transavia на пять лет занесла в черный список мужа одной из своих сотрудниц после того, как он передал представителям СМИ ее дневник с описанием измен. Об этом сообщает Fox News.

Когда мужчина узнал, что его 48-летняя супруга, мать четверых детей, изменяла ему на протяжении нескольких лет, он решил ей отомстить. Супруг передал записи об ее изменах в прессу и встретился с несколькими пилотами, имена которых были указаны в дневнике.

После этого неверная супруга решила отправиться в суд с целью не допустить публикации записей. Авиакомпания поддержала бортпроводницу, чтобы защитить интересы своих сотрудников, так как в дневнике в числе ее любовников упоминались несколько женатых пилотов.

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В результате изменявшей супруге удалось договориться с мужем не публиковать информацию. Однако авиакомпания Transavia все равно запретила ему летать на своих рейсах в течение пяти лет.

Ранее в сентябре китайскую стюардессу уволили после того, как видео с эффектным предложением руки и сердца во время полета стало вирусным в социальных сетях. Авиакомпания China Eastern Airlines аргументировала решение тем, что поведение стюардессы и ее молодого человека вызвало беспорядки на борту. Девушку обвинили в пренебрежении безопасностью пассажиров.

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