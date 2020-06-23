Арестованный на 12 суток внук экс-губернатора Ишаева госпитализирован

Внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, арестованный на 12 суток за вождение в пьяном виде, госпитализирован. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

По его словам, информация о госпитализации Ишаева стала известна во вторник, 23 июня, при проверке спецприемника №2 для лиц, отбывающих административный арест. Мельников добавил, что диагноз Ишаева не разглашается.

Правозащитник отметил, что после лечения Ишаев должен вернуться в учреждение для отбывания наказания.

17 июня Игорь Ишаев устроил аварию в центре Москвы. Сын бывшего чиновника столкнулся с двумя встречными машинами. Также сообщалось, что в крови Ишаева после аварии обнаружили 0,738 промилле алкоголя. Водитель утверждал, что был трезв, а после ДТП выпил две или три бутылки пива. Причиной аварии он назвал хоккейную травму — нога застряла между педалями газа и тормоза. Суд арестовал Ишаева на 12 суток за вождение в нетрезвом виде.

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