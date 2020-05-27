Служебный автомобиль мэра российского города попал в аварию

Служебный автомобиль мэра Магаса Руслана Арсамакова попал в аварию на въезде в столицу Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Вечером во вторник служебный автомобиль главы администрации Магаса Арсамакова вылетел в кювет с моста на въезде в город. Информации о пострадавших пока нет», — приводит агентство слова собеседника.

При этом не уточняется, находился ли сам Арсамаков в автомобиле во время происшествия.

Арсамаков исполнял обязанности мэра Магаса с октября 2019 года, в ноябре того же года депутаты горсовета избрали его главой столицы Ингушетии.

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