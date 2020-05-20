Одна из самых дорогих моделей Mercedes разбилась в аварии в Москве

В Москве в аварии разбилась одна из самых дорогих моделей машин марки Mercedes — AMG GTR coupe. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Иномарка на большой скорости протаранила такси и несколько припаркованных вдоль дороги машин. О состоянии водителей ничего не сообщается. Отмечается, что стоимость машины — порядка 14 миллионов рублей.

В феврале авария с десятью автомобилями во Владивостоке, произошедшая из-за снежного циклона,попала на видео. В результате аварии один из водителей получил перелом бедра, его госпитализировали.

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