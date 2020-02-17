Авария с десятью автомобилями в российском городе попала на видео

iz.ru

Во Владивостоке из-за снежного циклона произошла авария с участием десяти автомобилей. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Приморскому краю.

По данным ведомства, ДТП произошло на улице Тунгусская. Авария началась с того, что водитель «Сузуки Джимни» не справился с управлением и наехал на россиянина, который стоял рядом со своим автомобилем.

В результате аварии один из водителей получил перелом бедра, его госпитализировали.

Сильный снегопад обрушился на Приморский край 16 февраля, по состоянию на 10 утра 17 февраля в регионе выпало от 6 до 13 миллиметров снега. В регион также пришла метель, на дорогах образовалась гололедица. Ожидается, что осадки прекратятся 17 февраля.

Ранее сообщалось, что в районе Красноярска из-за сильного тумана произошло одновременно семь аварий с участием 29 автомобилей. За медицинской помощью обратились два человека. Одного из них осмотрели и отпустили, у второго обнаружили порезы и ушибы, он лечится амбулаторно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru