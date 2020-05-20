Опубликовано видео аварии в Москве с одной из самых дорогих моделей Mercedes

Опубликовано видео аварии с одним из самых дорогих автомобилей Mercedes — AMG GTR coupe. Запись разместил Telegram-канал «LIFE SHOT».

Отмечается, что авария произошла в Москве на улице Героев Панфиловцев. Mercedes на полной скорости въехал в припаркованные машины, а также протаранил автомобиль такси. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Водитель после аварии аварии скрутил номера и скрылся с места происшествия, передает Telegram-канал «112». Сообщается, что лихача уже ищут сотрудники ГИБДД.

Об аварии стало известно ранее 20 мая. Стоимость разбившейся машины предполагаемого виновника ДТП — около 14 миллионов рублей.

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