Американским нефтяникам предсказали годы страха при Байдене

Опрошенные CNBC аналитики предсказали американским нефтяникам, разрабатывающим преимущественно сланцевые месторождения, годы страха при новом президенте Джо Байдене.

Причиной беспокойства в отрасли должна стать политика Байдена в области экологии. Избранный президент поддерживает инициативы, направленные на снижение уровня выброса в атмосферу углекислого газа. Они получили общее название ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление).

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По словам нынешнего министра энергетики США Дэна Бруйетта, в Конгрессе сильны позиции политиков, поддерживающих такую позицию. Все они, как и Байден, выступают за усиленное регулирование нефтяной отрасли, введение новых стандартов для добывающих компаний, особенно работающих на шельфе.

Все это может привести к тому, что США утратят позицию крупнейшего производителя нефти в мире, достигнутые в 2018 году как раз благодаря сланцевым компаниям. Теперь им с большой долей вероятности будет труднее привлекать финансирование, поскольку инвесторы будут настороженно смотреть на столкнувшуюся с проблемами и противодействием властей отрасль.

Один из крупнейших инвестиционных фондов в мире, американский BlackRock, в последние годы старается формировать свой портфель исходя из принципов ESG, что снижает вероятность вложений в бумаги нефтяников и нефтетрейдеров.

Однако участникам рынка стоит в большей степени опасаться именно новую администрацию, которая может принимать законы, ограничивающие разработку большей части ограничений, предупреждают специалисты.