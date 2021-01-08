Цена на нефть рекордно взлетела

Цена на нефть североевропейской марки Brent на лондонской бирже ICE рекордно взлетела, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации фьючерсные контракты с поставкой в марте стоили 55,28 доллара за баррель. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 1,6 процента.

Февральские фьючерсы на баррель нефти американской марки WTI стоят 51,49 доллара. Рост по сравнению уровнем закрытия сессии 7 января составил 1,2 процента.

Последний раз нефть марки Brent торговалась на бирже ICE выше уровня 55,27 доллара за баррель в конце февраля 2020 года.

Аналитики называют причинами подорожания сырья с позитивными новостями о начале вакцинирования населения сразу нескольких стран от коронавируса и получение Демократической партией США контроля на обеими палатами Конгресса, что с большой вероятностью будет означать выделение дополнительного финансирования пострадавшей от пандемии экономики.