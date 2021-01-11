Горбачев высказался о падении цен на нефть

Россия в прошлом успешно справлялась и теперь может справиться с падением цен на нефть. Об этом бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, в целом 2020 год был тяжелым для России и остального мира, главным образом из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что с появлением эффективной вакцины от коронавируса появилась надежда на восстановление экономики, однако предстоит много работы. Горбачев призвал на фоне разразившегося экономического кризиса оказывать поддержку среднему и малому бизнесу, чтобы люди из него не уходили.

Цена на нефть резко обвалились в начале 2020 года на фоне пандемии и развала сделки ОПЕК+. С уровня около 60 долларов, который был в 2019 году, стоимость смеси Brent рухнула в плоскость около 30 долларов. Во второй половине прошлого года стоимость сырья начала постепенно восстанавливаться, однако цена пока не достигла докризисных значений. Минувший год уже назвали худшим для нефтяных компаний за последние 10 лет. На 11 января 2021 года стоимость барреля Brent на Лондонской бирже ICE составляет около 55 долларов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Михаил Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м. На этот период пришелся мировой кризис перепроизводства нефти, в результате которого стоимость сырья сильно обвалилась. Падение экспортных доходов СССР от топлива стало одной из причин экономического коллапса и распада Советского Союза.

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