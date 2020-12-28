Рынок нефти пережил худший год за 10 лет

Этот год стал худшим для нефтяных компаний и рынка за последние 10 лет, пишет The Wall Street Journal. Только по итогам первых девяти месяцев нефтедобытчики списали активы на 145 миллиардов долларов.

Например, в 2015 году эта сумма была вдвое меньше (72,1 миллиарда долларов). При этом в статистику этого года не вошли списание ExxonMobil на 20 миллиардов долларов (произойдет в четвертом квартале), а также списание Chevron на 10 миллиардов.

Общая сумма списанных активов составила около 10 процентов от рыночной капитализации всех мировых нефтяных компаний, стоимостью выше миллиарда долларов. Кроме того, многие предприятия не пережили этот год и разорились.

Аналитики предрекли миру низкие цены на нефть в 2021 году. По оценке экспертов Fitch, баррель Brent в следующем году будет стоить 45 долларов. Агентство Bloomberg ранее предсказало закат нефтяной эпохи. С тем, что эпоха углеводородного топлива близится к концу, согласились даже в ОПЕК. Пандемия COVID-19 спровоцировала радикальное падение поставок нефти по всему миру.