Спросу на нефть пообещали худшее

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть в этом году на 0,4 миллиона баррелей в сутки (до 8,8 миллиона). Об этом говорится в отчете организации.

МЭА обещает спрос на уровне 91,3 миллиона баррелей. При этом агентство считает, что вакцина от COVID-19 не сможет значительно улучшить ситуацию с нефтью в следующем году. В 2021-м МЭА ожидает восстановление спроса на 5,8 миллиона баррелей в сутки (до 97,1 миллиона баррелей).

По прогнозам, мировая добыча сырья в ноябре может вырасти на миллион баррелей в сутки. Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в октябре исполнялась на уровне 103 процента, сказано в отчете.

Экспорт нефти из России в сентябре в денежном выражении увеличился по сравнению с августом на 9,1 процента и упал в 1,8 раза по сравнению с сентябрем прошлого года. За январь — сентябрь экспорт рухнул на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в денежном выражении — на 40,3 процента.