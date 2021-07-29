Скандальное американское приложение для торговли вышло на биржу

Скандальный американский онлайн-брокер Robinhood, позволяющий торговать через мобильное приложение, вышел на биржу для технологических компаний NASDAQ, об этом говорится в сообщении на корпоративном сайте. Компания поучаствовала в скандале вокруг акций GameStop.

Акции Robinhood оценены в рамках IPO (процедура первичного размещения на бирже — Прим. «Ленты.ру») в 38 долларов за штуку. Это нижняя граница диапазона в 38-42 доллара, о котором говорилось в проспекте для инвесторов. Таким образом, общая капитализация компании (совокупная рыночная стоимость акции — Прим. «Ленты.ру») равняется 31,8 миллиарда долларов, а поступления от IPO — 1,9 миллиарда.

В рамках IPO было размещено 55 миллионов обыкновенных акций класса A. 52,3 миллиона составил новый выпуск бумаг, остальное продали нынешние акционеры. Кроме того, андеррайтеры (инвестбанки-организаторы процедуры — Прим. «Ленты.ру») имеют возможность дополнительно выкупить 5,5 миллиона акций по цене размещения в течение ближайших 30 дней.

Одновременно с NASDAQ торги акциями Robinhood начались на санкт-петербургской СПБ бирже, специализирующейся на бумагах иностранных эмитентов.

Robinhood был основан в 2013 году предпринимателями Владом Теневым и Байджу Бхаттом, стремившимися «сделать Уолл-Стрит более демократичной, а финансы — доступными для всех». В течение нескольких последующих лет приложение стало одним из самых популярных среди розничных инвесторов — во многом за счет того, что позволяло торговать без комиссий.

Однако в начале 2021 года Robinhood оказался втянут в скандал вокруг акций GameStop, котировки которых внезапно начали стремительно расти из-за поведения участников форума Reddit. Последние стремились «наказать» крупные хедж-фонды, игравшие на понижение акций GameStop. В разгар событий Robinhood приостановила возможность торговли акциями GameStop, что вызвало недовольство многих трейдеров. Некоторые из них подали коллективный иск против брокера.

