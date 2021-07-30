Основатели провалившейся на бирже скандальной компании стали вдвое богаче

Несмотря на рекордный провал скандального американского онлайн-брокера Robinhood на бирже NASDAQ, его основатели стали вдвое богаче. Как пишет Forbes, доля в компании каждого из них теперь оценивается более чем в два миллиарда долларов.

Владу Теневу и Байджу Бхатту принадлежит примерно по 8 процентов Robinhood, что до выхода на биржу составляло около миллиарда долларов. Однако после закрытия торгов доли соучредителей стали равны 2,1 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда долларов соответственно, несмотря на крайне неудачный дебют компании на бирже, итогом которого оказалось падение акций на 8,4 процента от стоимости при IPO.

В ходе IPO акции Robinhood оценили по нижней границе диапазона — 38 долларов за штуку. В общей сложности компания разместила 55 миллионов ценных бумаг и привлекла около двух миллиардов долларов. При этом во время листинга онлайн-брокер получил оценку в 32 миллиарда долларов.

Сами Тенев и Бхатт продали 1,2 миллиона акций класса А почти за 48 миллионов долларов. После уплаты налогов эта цифра может снизиться до 36 миллионов долларов. В заявке компании на IPO говорится, что доля предпринимателей в Robinhood может вырасти. Если акции онлайн-брокера достигнут целевых показателей на американской бирже, для соучредителей предусмотрены поощрительные выплаты. За следующие восемь лет Тенев и Бхатт могут дополнительно получить 22,2 миллиона и 13,3 миллиона акций соответственно — в денежном эквиваленте они станут богаче на 4,7 миллиарда и 2,8 миллиарда долларов.