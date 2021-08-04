Акции скандального приложения взлетели после провала

Стоимость акций скандального приложения Robinhood взлетела после недавнего провала на первичном размещении (IPO). Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

3 августа по итогам торгов акции Robinhood выросли на 24,2 процента до 46,8 доллара за штуку. Стоимость компании составила 39,4 миллиарда долларов. Финансовый аналитик CNBC Джим Крамер заявил, что видит у Robinhood хорошие перспективы.

Онлайн-брокер Robinhood вышел на IPO 29 июля и сразу показал рекордное падение — акции подешевели на 8,4 процента с 38 до 34,8 доллара за штуку. Это стало худшим показателем за всю историю IPO среди 51 американской фирмы, которые привлекли столько же или больше средств. Антирекорд был установлен в 2007 году компанией MF Global — по итогам первого дня акции подешевели на 8,2 процента. Несмотря на плохие показатели IPO, после него основатели Robinhood стали вдвое богаче.

Robinhood основан в 2013 году предпринимателями Владом Теневым и Байджу Бхаттом. Приложение пользуются популярностью среди инвесторов-любителей, поскольку позволяет торговать акциями без комиссии. В января 2021 года Robinhood оказался в центре скандала, связанного с покупкой акций продавца видеоигр GameStop. Пользователи сайта Reddit устроили флешмоб по выкупу акций GameStop, нанеся убытки профессиональным игрокам на бирже. Затем участники флешмоба решили продолжить его и принялись скупать акции других недооцененных компаний, после чего Robinhood запретил это делать, разрешив лишь продажу.

