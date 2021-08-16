Интернет Илона Маска появится на территории бывшего СССР

Спутниковый интернет Starlink появится на территории Грузии. Об этом в своем Facebook сообщило Грузинское агентство по инновациям и технологиям (GITA).

Грузинская делегация посетила США, где провела переговоры с представителями SpaceX Илона Маска. Как рассказали в агенстве, американская компания выразила интерес в развитии спутникового интернета на территории Грузии. «Грузия окажется одной из первых стран, где SpaceX будет давать пилотный доступ к спутниковому интернету», — отмечается в сообщении. Таким образом, есть вероятность, что Грузия окажется первой из стран бывшего СССР, где будет функционировать Starlink.

От грузинской стороны на встрече присутствовали заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклий Надареишвили, председатель Агентства по инновациям и технологиям Автандил Касрадзе и генеральный консул Грузии в Сан-Франциско Леван Беридзе. SpaceX представляли финансовый директор компании Брет Джонсен и один из инвесторов компании Билл Райхерт.

По итогам встречи стороны договорились начать официальный процесс получения лицензии на работу Stalink в регионе. «Обсуждалось также более активное участие Грузии и жителей государства в будущих проектах SpaceX», — говорится в отчете.

В настоящий момент Starlink работает на территории США и ряда европейских стран в тестовом режиме. Стоимость месячной подписки на сервис составляет 99 долларов, терминала для приема сигнала — 500 долларов.

Ранее сообщалось, что спутниковый интернет Илона Маска набрал рекордную скорость. Отчет сервиса Speedtest от Ookla показал, что в некоторых регионах скорость Starlink приближается к скорости обычного проводного интернета.