Раскрыта стоимость спутникового интернета Илона Маска

Общая стоимость проекта спутникового интернета Starlink может достигнуть нескольких десятков миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу SpaceX Илона Маска.

Выступая на конференции Mobile World Congress в Барселоне по видеосвязи, Маск раскрыл сумму общих вложений в Starlink. По словам предпринимателя, общая стоимость реализации проекта может составить 20-30 миллиардов долларов. «В принципе, это много», — заметил он.

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Глава SpaceX и Tesla также подчеркнул, что в проект нужно вложить от пяти до десяти миллиардов долларов, чтобы Starlink начал приносить прибыль.

В настоящее время терминалы для приема спутникового интернета продаются компанией Starlink за 500 долларов (около 37 тысяч рублей) за штуку. Абоненты выплачивают стоимость спутниковой тарелки частями. При этом Маск признался, что компания продает оборудование в убыток, так как себестоимость одной тарелки превышает тысячу долларов. «Мы сейчас теряем деньги на этом терминале», — цитирует слова Маска издание SlashGear.

Предприниматель рассказал, что в Starlink работают над второй версией терминала, которая позволит сократить расходы компании вдвое.

В конце июня представители Starlink заявили, что компания планирует обеспечить стабильное покрытие интернетом на своей территории Земли к осени. «Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет непрерывный глобальный охват», — заметила президент SpaceX Гвинн Шотвел (Gwynne Shotwel).