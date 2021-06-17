Раскрыта проблема спутникового интернета Илона Маска

Терминал интернета Starlink оказался чувствителен к высоким температурам. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В сообщении на Reddit пользователь Starlink из Аризоны раскрыл неожиданную проблему спутникового интернета Илона Маска. Оказывается, терминал, состоящий из спутниковой антенны, может нагреваться и временно приостанавливать свою работу — в этом случае передача интернет-сигнала прекращается. В приложении сервиса абонента появилось уведомление о перегреве оборудования. Автор отметил, что в этот момент стоящий под солнцем терминал нагрелся до 50 градусов.

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Специалисты техподдержки посоветовали пользователю подождать, пока терминал остынет хотя бы до 40 градусов. После того, как он облил спутниковую тарелку холодной водой, интернет быстро восстановился, однако затем исчез. «Перегрев начался в тот день около 11:30 утра и прекратился около 19:00», — заметил абонент Starlink.

По его словам, мужчина отправился в магазин и приобрел несколько метров парусиновой ткани, которой он накрыл тарелку. «Посмотрим, повлияет ли это на скорость передачи данных», — отметил пользователь в разговоре с журналистами.

Журналисты обнаружили в сети еще несколько свидетельств пользователей о том, что терминал Starlink прекращает работу при температуре в 50 градусов и выше. Так как для уверенного приема сигнала спутниковая тарелка должна находиться под открытым небом, проблема перегрева может быть весьма актуальна в летнее время.

В конце мая стало известно, что скорость спутникового интернета Starlink выросла до рекордных 560 мегабит в секунду. Стартовая группа спутников глобального сетевого проекта от Илона Маска была запущена в мае 2019 года.