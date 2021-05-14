Google поможет развернуть спутниковый интернет Илона Маска

Google договорилась со SpaceX об использовании спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает издание The Verge.

Компания Илона Маска будет предоставлять доступ к спутниковому интернету для корпоративных клиентов сервиса Google Cloud. В рамках соглашения SpaceX установит терминалы Starlink в облачных центрах обработки данных Google по всему миру. Уточняется, что благодаря спутниковому интернету клиенты корпорации смогут быстро передавать данные в удаленные регионы.

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SpaceX установит первый терминал и поможет развернуть коммуникации в дата-центре Google в Нью-Олбани, штат Огайо. Клиенты Google Cloud смогут воспользоваться новым сервисом к концу года. В Google пообещали раскрыть дополнительные подробности соглашения и планы по развитию сети позже.

«Приложения и сервисы, работающие в облаке, могут быть трансформированы для организаций, независимо от того, работают ли они в сильно интегрированной сетевой или удаленной среде», — отметил вице-президент по инфраструктуре Google Cloud Урс Хельзле (Urs Hölzle). Хельзле добавил, что в компании рады партнерству со SpaceX, которое поможет настроить «беспрепятственный, безопасный и быстрый доступ» для клиентов Google.

«Сочетание высокоскоростной широкополосной связи Starlink с малой задержкой и инфраструктурой и возможностями Google предоставляет глобальным организациям безопасное и быстрое соединение, которое ожидают современные организации», — заявила в пресс-релизе президент главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell).

В настоящий момент SpaceX запустила 1625 спутников, 1550 из которых находятся на орбите Земли. В 2015 году компания Илона Маска привлекла инвестиции в размере одного миллиарда долларов от Google и венчурного фонда Fidelity.