Спутниковый интернет Илона Маска ускорили

Скорость спутникового интернета Starlink достигла рекордной отметки. Об этом сообщает издание Wccftech.

Опрошенные изданием пользователи рассказали, что ранее нижний порог скорости Starlink составлял 44 мегабит в секунду. В последующих тестах, проведенных у шести абонентов сервиса, скорость не опускалась ниже отметки в 46-47 мегабит в секунду.

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Предельная скорость спутникового интернета от компании Илона Маска превысила 200 мегабит в секунду. Например, пользователь из Монтаны поделился информацией о том, что зафиксировал скорость 190 мегабит в секунду. Абоненты из Сиэтла и Нью-Йорка рассказали, что отмечали достижение скорости в 230 и 240 мегабит в секунду соответственно.

Журналисты отметили, что в данный момент Starlink превосходит конкурентов — проекты спутникового интернета от HughesNet и Viasat. Средняя скорость загрузки через оборудование последних в октябре составляла 20 и 25 мегабит в секунду соответственно. В документе, которым поделилась SpaceX с Федеральной комиссией по связи США (FCC) уточнялось, что средняя скорость загрузки посредством оборудования Starlink в октябре составила 80 мегабит в секунду против 43 мегабит в секунду в сентябре.

В феврале предприниматель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что скорость передачи данных через Starlink увеличится вдвое в 2021 году. Маск пообещал достижение скорости до 300 мегабит в секунду и снижение задержки до 20 миллисекунд. Первая группа спутников глобального сетевого проекта Starlink была запущена в мае 2019 года.