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SpaceX почти достигла своей основной цели

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Фото: Globallookpress.com

Американская компания SpaceX почти достигла своей основной цели, заключающейся в десятикратном использовании первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9, сообщает ArsTechnica.

Согласно изданию, 14 марта первая ступень носителя, имеющая номер 1051, стартовала и совершила посадку девятый раз (в последнем случае — на морскую платформу Of Course I Still Love You). ArsTechnica полагает, что в ближайшие один-два месяца данный элемент ракеты совершит десятые полет и посадку.

Издание напоминает, что одну из своих основных целей, заключающуюся в десятикратном использовании многоразовой первой ступени Falcon 9, в SpaceX поставили около трех лет назад.

В январе SpaceX успешно запустила Falcon 9 с рекордным количеством спутников (143 космических аппарата).

В августе 2020 года Ars Technica сообщила, что, согласно тесту Speedtest от Ookla, скорость интернета Starlink при скачивании составляет 11-60 мегабит в секунду, при загрузке — 5-18 мегабит в секунду. При этом время задержки сигнала — 31-94 миллисекунды. У некоторых бета-пользователей системы пинг составлял 20-21 миллисекунду.

В мае 2018 года глава SpaceX Илон Маск заявил, что допускает сокращение предельных издержек на повторный запуск Falcon 9 до «менее 5 или 6 миллионов долларов» в течение примерно трех лет.

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