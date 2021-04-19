Илон Маск захотел сделать спутниковый интернет мобильным

Спутниковый интернет Starlink станет мобильным до конца года. Об этом в своем Twitter рассказал основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk).

Отвечая на вопрос о том, будет ли терминал для приема спутникового интернета Starlink мобильным, Илон Маск ответил утвердительно. «Терминал будет мобильным, чтобы вы могли перемещать его куда угодно или использовать в движении на автофургоне или грузовике», — заметил Маск. Предприниматель пообещал, что Starlink снимет ограничение на привязку к геолокации до конца года. Однако Маск заявил, что хочет запустить еще несколько спутников в космос, чтобы обеспечить лучшее покрытие, и обновить ПО.

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В настоящий момент абоненты Starlink не могут перенести терминал для приема сигнала со спутников на другой адрес, кроме заявленного в договоре. Чтобы получить доступ к спутниковому интернету от Илона Маска, до сих пор необходимо сделать запрос в компанию на участие в программе бета-тестирования.

При этом в марте Маска спрашивали, планирует ли он перенести приемные модули Starlink на свои автомобили. Основатель SpaceX и Tesla заявил, что в настоящий момент подключить электрокары к спутниковому интернету нет возможности, так как терминал является довольно громоздким.

В начале апреля стало известно, что скорость передачи данных через спутниковый интернет Илона Маска увеличилась с 44 до 46-47 мегабит в секунду. Об увеличении скорости и снижении задержки американский предприниматель говорил в марте. Первая партия спутников глобального сетевого проекта Starlink была запущена в мае 2019 года.