Компания Илона Маска покроет всю планету интернетом к осени

Компания Starlink намерена обеспечить всю Землю спутниковым интернетом к осени. Об этом сообщает Reuters.

О планах Starlink заявила президент SpaceX Гвинн Шотвел (Gwynne Shotwel). «Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет непрерывный глобальный охват», — заметила Шотвел. По ее оценке, масштабного покрытия всей планеты компания намерена добиться к сентябрю.

Топ-менеджер компании Илона Маска рассказала, что затем корпорация займется вопросами получения разрешения на предоставление телекоммуникационных услуг в различных странах. По оценке Шотвел, в общей сложности Starlink намерена запустить в космос 12 тысяч спутников. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

В настоящее время Starlink предоставляет услуги связи в тестовом формате для абонентов из 11 стран. Дебютная группа спутников глобального сетевого проекта Маска была запущена в мае 2019 года.

Ранее в Starlink пообещали предоставить быстрый доступ к интернету пассажирам самолетов. «У нас есть авиационный продукт, который находится в разработке. На сегодняшний день мы уже провели несколько демонстраций», — заявил вице-президент компании по коммерческим продажам Джонатан Хофеллер (Jonathan Hofeller).