Спутниковый интернет Илона Маска набрал рекордную скорость

Спутниковый интернет Илона Маска в США достиг скорости широкополосного интернет-соединения. Об этом сообщается на сайте сервиса Speedtest от Ookla.

Специалисты компании проанализировали скорость Starlink по всему миру и сравнили ее с показателями других провайдеров и интернет-сервисов. Отчет показал, что в некоторых регионах скорость Starlink приближается к скорости обычного проводного интернета. Также спутниковая сеть от компании Илона Маска превосходит своих конкурентов в этом сегменте.

В частности, во втором квартале года в США средняя скорость Starlink набрала рекордные 97,23 мегабита в секунду. По словам специалистов, это недалеко от средней скорости широкополосного интернет-соединения в регионе, которая составляет 115,22 мегабита в секунду. Фактическая скорость загрузки через Starlink и широкополосное соединение равна 13,89 и 17,18 мегабита в секунду соответственно.

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На рынках Канады, Новой Зеландии и Великобритании предложение Starlink является предпочтительнее предложения традиционных провайдеров. Например, в Канаде скорость Starlink и традиционного интернет-соединения составила 86,92 и 84,24 мегабита в секунду соответственно. В Новой Зеландии — 127,02 и 78,85 мегабита в секунду, в Великобритании — 108,3 и 50,14 мегабита в секунду соответственно.

Также аналитики Ookla выяснили, что сервис Илона Маска в данный момент превосходит своих конкурентов. Например, средняя скорость популярного спутникового провайдера HughesNet составила 19,73 мегабита в секунду.

В начале августа стало известно, что число пользователей спутникового интернета Starlink приблизилось к отметке в 90 тысяч. В конце июня Илон Маск пообещал, что через год к Starlink будут подключены 500 тысяч пользователей.