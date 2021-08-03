Для Starlink построят наземные станции

Для спутникового интернета Starlink построят базовые станции. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Как стало известно источникам британского издания, компания SpaceX, управляющая Starlink, приобрела лицензию на строительство в Великобритании наземных станций. Данное оборудование позволит улучшить сигнал и скорость передачи данных на территории островного государства. В компании Илона Маска намерены создать сплошное покрытие спутниковым интернетом по всей стране.

Наземные станции будут размещены на территории расположенного в Ирландском море острова Мэн. Starlink уже имеет станции, расположенные в Бакингемшире и Корнуолле.

Сообщается, что правительство Великобритании уже много лет пытается решить проблему нестабильного интернет-покрытия в отдаленных регионах. Журналисты полагают, что в решении этой проблемы американская компания будет конкурировать с британской OneWeb, которая также работает с низкоорбитальной спутниковой сетью.

В конце июля стало известно, что скорость спутникового интернета Илона Маска в Европе выросла. При этом пользователи Starlink из Великобритании сообщают о самой низкой скорости загрузки, что может быть связано с не до конца развитой инфраструктурой сети.